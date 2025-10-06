Названы орловские школы, выпускники которых чаще проваливают ЕГЭ

50% и более не преодолели минимальный порог по учебному предмету.

Об итогах ЕГЭ поговорили на совещании в администрации региона 6 октября. В 2025 году 100% выпускников МБОУ «Цвеленевская СОШ» (Сосковский район), МБОУ «Казанская СОШ» (Ливенский район), МБОУ «Навлинская СОШ» (Шаблыкинский район) не преодолели минимальный порог на экзаменах по обществознанию. Не справились с этим же предметом 67% учащихся МБОУ «Малиновская СОШ» (Краснозоренский район), МБОУ «Шаховская СОШ» (Кромской район), МБОУ «Росстанская СОШ» (Ливенский район). 60% заканчивающих обучение в МБОУ «Ильинская СОШ» (Хотынецкий район) завалили биологию. Половина выпускников МБОУ «Колпнянский лицей» и МБОУ СОШ №25 Орла не сдала информатику. (В 2024 году было 64 образовательные организации, которые попали в число школ, которые имеют низкие результаты на Едином государственном экзамене по отдельным учебным предметам).

Заместитель губернатора Вадим Тарасов выразил удивление, что в списке отстающих фигурируют две школы города Орла.

«Какая проблема, корневая причина в чем? Почему у нас из года в год ребята не преодолевают минимальный порог?»

Руководитель департамента образования Татьяна Патова пояснила, что «Обществознание» является самым массовым предметом. Также наметилась тенденция: второй год подряд отстают конкретные школы.

«Возможно, здесь нюансы связаны с тем, что необходимо более детально обратить внимание на подготовку именно по этому предмету, чтобы дети не просто выбрали предмет для сдачи, а именно осознанно и были результаты».

На основе анализа ЕГЭ-2025, составлена дорожная карта по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации с учетом тех проблем, которые были выявлены, подчеркнула Татьяна Патова.

Отметим, более 80% выпускников поступили в высшие учебные заведения, на бюджет – 74,5%. Половина выбрала вузы Орловской области. 13% одиннадцатиклассников решили продолжить обучение в профессиональных образовательных организациях.

ИА “Орелград”