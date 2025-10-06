Орловец Давид Аветикян побывал на кастинге шоу “Голос”

Его сопровождала преподаватель Виктория Галенко.
В настоящий момент Аветикян является студентом ОГУ имени Тургенева.
Галенко рассказала о поездке в Москву в социальных сетях. Орловец с первого раза прошёл предварительный отбор и получил шанс приехать в столицу и побывать на кастинге.
“Колоссальный опыт, ну и сложилось всё ровно, спасибо управлению области за транспорт”, – написала педагог. Также она подчеркнула, что это “только начало”.
Кастинг прошёл в рамках 14-го сезона популярного вокального шоу.
ИА “Орелград”