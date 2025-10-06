Орловец Давид Аветикян побывал на кастинге шоу “Голос”

6.10.2025 | 12:31 Новости, Образование

Его сопровождала преподаватель Виктория Галенко.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В настоящий момент Аветикян является студентом ОГУ имени Тургенева.

Галенко рассказала о поездке в Москву в социальных сетях. Орловец с первого раза прошёл предварительный отбор и получил шанс приехать в столицу и побывать на кастинге.

“Колоссальный опыт, ну и сложилось всё ровно, спасибо управлению области за транспорт”, – написала педагог. Также она подчеркнула, что это “только начало”.

Кастинг прошёл в рамках 14-го сезона популярного вокального шоу.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования