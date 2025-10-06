Орловщине вернули часть денег за содержание ПВР

6.10.2025 | 15:15 Новости, Общество

Это около 207 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Новость сообщил сенатор Василий Иконников.

Решение о возврате средств приняли в Министерстве финансов. Однако это ещё не вся сумма.

«Ждём возвращения от Минфина оставшейся части долга за 2025 год. Для Орловщины — это более 150 миллионов рублей. Держу на контроле», — написал Иконников.

Напомним, летом стало известно, что федеральный бюджет задолжал регионам за содержание пунктов временного размещения около 10 миллиардов. Теперь эти средства начали постепенно выплачивать субъектам.

