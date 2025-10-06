В Орле из-за пожара в общежитии эвакуировались 215 человек

Об этом сообщили в орловском управлении МЧС.
Пожар произошёл в ночь на воскресенье. Сигнал поступил в ведомство в 01:35.
Горело многоэтажное здание общежития, расположенное на улице Весёлой. Из-за ЧП вынуждены были эвакуироваться целых 215 человек. Они покинули здание сами, услышав звуки пожарной сигнализации.
Впрочем, само возгорание не зашло слишком далеко.
«В результате пожара повреждены огнём постельные принадлежности на 4 квадратных метра, закопчены стены и обуглены обои. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных самостоятельно с применением первичных средств пожаротушения – огнетушителей», – рассказали в ведомстве.
Предположительной причиной ЧП стал аварийный режим работы электрической розетки.
Всего за выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 41 раз. Из них 24 раза — на борьбу с возгораниями.
ИА «Орелград»