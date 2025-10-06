На Орловщине в девяти районах фиксируется повышенная онкология

6.10.2025 | 11:00 Медицина, Новости

Местные показатели выше среднеобластных.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Годом ранее таких районов насчитывалось восемь. Соответствующие данные содержатся в приложении к региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». На днях её утвердили областные власти.

Речь идёт о данных за 2024-й год. В среднем по области показатель составил 557,6 случаев онкозаболеваний на каждые 100 тысяч человек (или всего 3861 случая).

При этом ещё более тревожную статистику демонстрируют Шаблыкинский (668,4), Должанский (652,1), Свердловский (644,8), Глазуновский (619,6), Малоархангельский (601,4), Мценский (593,8), Покровский (581,2), Залегощенский (571,5) и Новодеревеньковский (564,9) районы.

Есть и муниципалитеты, где за 2024-й год показатели заболеваемости снизились. Это областной центр, Хотынецкий, Троснянский, Сосковский и Новосильский районы.

ИА «Орелград»


