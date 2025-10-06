Во Мценске расторгли контракт на «Набережную Лескова»

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.
Как рассказали в ведомстве, контракт на благоустройство объекта «Набережная Лескова» был заключён в сентябре, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Заказчиком выступал «Мценский дворец культуры».
Однако Мценская межрайонная прокуратура установила, что данный подрядчик (ООО «ОСВП Групп») не соответствует требованиям, которые закон предъявляет к исполнителям таких работ.
Ведомство внесло представление директору учреждения-заказчика. Контракт был расторгнут.
Ранее прокуратура выявила другие нарушения, связанные с этим проектом.
ИА «Орелград»