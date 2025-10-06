На Орловщине забраковали консервы из рыбной печени

Производитель подменил треску минтаем.

Нарушение выявили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Это удалось сделать с помощью инновационных технологий.

Как рассказали в ведомстве, консервы произвело ООО «Экватор» – за пределами нашей области. Однако предприятие «использовало для изготовления печени трески печень минтая».

В итоге поддельные консервы поступили в целых 74 организации нашего региона. Однако нарушение пресёк Россельхознадзор.

«Общий объём выявленной и снятой с реализации продукции, поступивший в регион с аннулированными сертификатами, превысил тонну. Фальсификат возвращён поставщику для последующей утилизации», – рассказали в пресс-службе управления.

Ранее стало известно, что около четверти проб продуктов, взятых ведомством в текущем году, не соответствовали нужным критериям.

