Инвестиционная стратегия – фокус на крупные компании

Должна сыграть ставка на «голубые фишки».
Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили прогноз по российскому рынку акций на IV квартал 2025 года. В условиях экономической неопределенности эксперты рекомендуют делать ставку на акции крупнейших компаний — «голубые фишки».
Ожидаемая совокупная доходность индекса Мосбиржи — 44% за 12 месяцев, включая дивидендную — 8,1%. В основном прогноз базируется на высоком потенциале роста акций крупнейших российских компаний.
Приоритетные сектора:
- Экспортно-ориентированные компании (металлургия, золотодобыча, нефтегазовый сектор),
- Компании внутреннего рынка (IT, банки, ритейл).
Ключевые фавориты среди экспортеров:
- Лукойл — прогноз дивиденда 775 руб. на акцию (доходность около 12%). Акции торгуются с одним из самых низких мультипликаторов в нефтегазовом секторе.
- Полюс — потенциальная дивидендная доходность около 10%. Бумаги этой компании интересны благодаря рекордным ценам на золото и перспективам роста производства.
- Норникель,
- Совкомфлот.
Перспективные компании внутреннего рынка:
- Яндекс. У компании сильное позиционирование на ключевых рынках присутствия, и направления бизнеса в активной инвестиционной фазе выходят на положительную рентабельность.
- Сбербанк
- Т-Технологии
- Ozon
- Ростелеком
- КЦ Икс 5
- Группа Позитив
Среди долгосрочных инвестиций Газпром, Интер РАО, Транснефть (прогноз дивиденда 188 руб. на акцию, доходность 14%).
Эксперты ВТБ отмечают, что компании внутреннего рынка сохраняют высокие темпы роста, несмотря на повышенные процентные ставки. Особое внимание уделяется компаниям с устойчивой бизнес-моделью и потенциалом роста.
Важно: информация носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
ИА “Орелград”