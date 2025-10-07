Инвестиционная стратегия – фокус на крупные компании

7.10.2025 | 13:36 Новости, Экономика

Должна сыграть ставка на «голубые фишки».

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили прогноз по российскому рынку акций на IV квартал 2025 года. В условиях экономической неопределенности эксперты рекомендуют делать ставку на акции крупнейших компаний — «голубые фишки».

Ожидаемая совокупная доходность индекса Мосбиржи — 44% за 12 месяцев, включая дивидендную — 8,1%. В основном прогноз базируется на высоком потенциале роста акций крупнейших российских компаний.

Приоритетные сектора:

  • Экспортно-ориентированные компании (металлургия, золотодобыча, нефтегазовый сектор),
  • Компании внутреннего рынка (IT, банки, ритейл).

Ключевые фавориты среди экспортеров:

  1. Лукойл — прогноз дивиденда 775 руб. на акцию (доходность около 12%). Акции торгуются с одним из самых низких мультипликаторов в нефтегазовом секторе.
  2. Полюс — потенциальная дивидендная доходность около 10%. Бумаги этой компании интересны благодаря рекордным ценам на золото и перспективам роста производства.
  3. Норникель,
  4. Совкомфлот.

Перспективные компании внутреннего рынка:

  • Яндекс. У компании сильное позиционирование на ключевых рынках присутствия, и направления бизнеса в активной инвестиционной фазе выходят на положительную рентабельность.
  • Сбербанк
  • Т-Технологии
  • Ozon
  • Ростелеком
  • КЦ Икс 5
  • Группа Позитив

Среди долгосрочных инвестиций Газпром, Интер РАО, Транснефть (прогноз дивиденда 188 руб. на акцию, доходность 14%).

Эксперты ВТБ отмечают, что компании внутреннего рынка сохраняют высокие темпы роста, несмотря на повышенные процентные ставки. Особое внимание уделяется компаниям с устойчивой бизнес-моделью и потенциалом роста.

Важно: информация носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования