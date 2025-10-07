Инвестиционная стратегия – фокус на крупные компании

Должна сыграть ставка на «голубые фишки».

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили прогноз по российскому рынку акций на IV квартал 2025 года. В условиях экономической неопределенности эксперты рекомендуют делать ставку на акции крупнейших компаний — «голубые фишки».

Ожидаемая совокупная доходность индекса Мосбиржи — 44% за 12 месяцев, включая дивидендную — 8,1%. В основном прогноз базируется на высоком потенциале роста акций крупнейших российских компаний.

Приоритетные сектора:

Экспортно-ориентированные компании (металлургия, золотодобыча, нефтегазовый сектор),

Компании внутреннего рынка (IT, банки, ритейл).

Ключевые фавориты среди экспортеров:

Лукойл — прогноз дивиденда 775 руб. на акцию (доходность около 12%). Акции торгуются с одним из самых низких мультипликаторов в нефтегазовом секторе. Полюс — потенциальная дивидендная доходность около 10%. Бумаги этой компании интересны благодаря рекордным ценам на золото и перспективам роста производства. Норникель, Совкомфлот.

Перспективные компании внутреннего рынка:

Яндекс. У компании сильное позиционирование на ключевых рынках присутствия, и направления бизнеса в активной инвестиционной фазе выходят на положительную рентабельность.

Сбербанк

Т-Технологии

Ozon

Ростелеком

КЦ Икс 5

Группа Позитив

Среди долгосрочных инвестиций Газпром, Интер РАО, Транснефть (прогноз дивиденда 188 руб. на акцию, доходность 14%).

Эксперты ВТБ отмечают, что компании внутреннего рынка сохраняют высокие темпы роста, несмотря на повышенные процентные ставки. Особое внимание уделяется компаниям с устойчивой бизнес-моделью и потенциалом роста.

Важно: информация носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

ИА “Орелград”