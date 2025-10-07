Сахарный комбинат «Отрадинский» крупно оштрафовали

Причиной стало неправильное отношение к землям, отведённым под сельское хозяйство.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушения выявили ещё в мае — во Мценском районе в Отрадинском сельском поселении. Они имели место на участке, который арендовало АО «Сахарный комбинат «Отрадинский»».

На земле складировались отходы производства. Стекловичный жом покрывал примерно полторы тысячи квадратных метров ценного участка. Также здесь нашли и сорную растительность (примерно на четырёх гектарах).

Уже в августе Россельхознадзор провёл на «Отрадинском» внеплановую проверку (предварительно согласовав её с прокуратурой). В итоге АО привлекли к административной ответственности. Предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Также «Отрадинскому» выдали предписание об устранении нарушений.

ИА «Орелград»