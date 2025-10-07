На Орловщине поставят эксперимент по электронной записи в детсады и школы

7.10.2025 | 11:20 Важное, Новости, Образование

Наш регион вошёл в число пилотных.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Всего их восемь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Уже до 1 декабря текущего года регион должен вывести на портал Госуслуг соответствующие информационные страницы (лендинги) и протестировать сервисы.

Сейчас их разработкой занимаются специалисты управления мониторинга социальных процессов Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Работа проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей». Её курирует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Также разработкой таких решений должны заниматься в Смоленской, Тверской, Ярославской, Калининградской, Ростовской, Челябинской областях и Алтайском крае. Опыт пилотных регионов будет учитываться и внедряться в федеральном масштабе уже в 2026 году.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования