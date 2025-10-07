На Орловщине поставят эксперимент по электронной записи в детсады и школы

Наш регион вошёл в число пилотных.

Всего их восемь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Уже до 1 декабря текущего года регион должен вывести на портал Госуслуг соответствующие информационные страницы (лендинги) и протестировать сервисы.

Сейчас их разработкой занимаются специалисты управления мониторинга социальных процессов Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Работа проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей». Её курирует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Также разработкой таких решений должны заниматься в Смоленской, Тверской, Ярославской, Калининградской, Ростовской, Челябинской областях и Алтайском крае. Опыт пилотных регионов будет учитываться и внедряться в федеральном масштабе уже в 2026 году.

