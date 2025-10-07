СМИ сообщили о новом главе орловского управления СКР

Утверждается, что пост уже занял Александр Полшаков.

Информацию сообщил портал «Орловские новости». Как утверждает СМИ, указ уже подписан. Представление нового главы коллективу состоится на следующей неделе.

Тем не менее, на официальном сайте СУ СКР по Орловской области на соответствующей странице по-прежнему указан Константин Баранов (в качестве исполняющего обязанности руководителя). Напомним, он занял должность в июле этого года.

Ранее главой орловского управления, тоже на правах исполняющего обязанности, являлся Андрей Чапанов. Однако и он проработал на посту менее одного года (с декабря 2024-го).

Александр Полшаков является уроженцем Орловской области и выпускником Юридического института МВД. До Следственного комитета он трудился в налоговой полиции, а также в ФСКН. С 2007-го работал в СУ СКР по Орловской области.

Затем Полшаков был заместителем начальника управления по Хабаровскому краю (с 2011 по 2016 годы). После возглавил подразделение Следственного комитета по Тамбовской области. Также он является генерал-майором юстиции.

