На Орловщине проводят выездные вакцинации

7.10.2025 | 15:00 Медицина, Новости

Работников учреждений прививают от сезонных заболеваний.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области. Как пояснили в депздраве, выездные вакцинации организуются силами поликлиник и центральных районных больниц.

Так, на днях мобильная бригада Поликлиники №3 Орла провела такие мероприятия в Центре детского творчества №5, а также для сотрудников Орловского наркологического диспансера. С теми же целями сотрудники «Колпнянской ЦРБ» выезжали на предприятие «Дорожная служба».

«Вакцинация — эффективный способ профилактики сезонных заболеваний и защита от инфекций, которые могут нарушить привычный ритм жизни и работы. Корпоративная вакцинация помогает сформировать коллективный иммунитет», – напомнили в департаменте.

В поликлинике №3 Орла пояснили, что готовы провести такие акции в других учреждениях, если от них поступят официальные письма. Дату и время приезда мобильной бригады можно будет согласовать отдельно. Контактный телефон для оперативной связи – 8 (4862) 43-43-65.

