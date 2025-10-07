В Орле после ДТП скончался мотоциклист

7.10.2025 | 15:25 Важное, Новости, Происшествия

Авария произошла накануне вечером на улице Московской.

Фото: ГАИ Орловской области

Как рассказали в ГАИ Орловской области, ДТП случилось в 19 часов 33 минуты у дома №42. 35-летняя женщина ехала на «Пежо» со стороны Герцена в сторону Старо-Московской. Она пыталась свернуть налево, на прилегающую территорию.

В этот момент произошло столкновение с мотоциклом «Хонда». Двухколёсный транспорт двигался во встречном направлении. Им управлял 31-летний мужчина.

После ДТП его госпитализировали в Орловскую областную клиническую больницу. Как сообщают «Вести-Орёл», водитель мотоцикла скончался.

Автомобилистку доставили в больницу Семашко. Однако госпитализация ей не потребовалась.

