В Орле ликвидируют повреждение теплосети

Работы ведутся на перекрёстке 2-й Курской и Новосильской.
Как рассказали в орловском филиале «РИР Энерго», сначала планировалось провести земляные работы, затем — слить воду из труб и приступить к самому ремонту.
В связи с этим в десятках домов было ограничено горячее водоснабжение и отопление. В компании обещают, что полноценное предоставление коммунальных услуг возобновится сегодня в 19 часов.
Горячее водоснабжение ограничено по адресам:
- 1-я Курская, 54 и 72,
- 2-я Курская, 32, 34, 52, 54, 56, 61, 63, 47,
- 3-я Курская, 35, 52 и 53,
- 4-я Курская, 31,
- 5 Августа, 19, 25, 48, 50,
- Новосильская, 27,
- Пушкина, 80,
- переулок Речной, 38, 48, 50,
- Русанова, 52.
Отопление ограничено по адресам:
- 1-я Курская, 1 и 55,
- 2-я Курская, 21 и 57,
- 5 Августа, 21,
- переулок Гористый, 14,
- Магазинная, 29,
- Русанова, 47-А и 47-Б, 48-А и 48-Б.
ИА «Орелград»