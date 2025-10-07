В Орле ликвидируют повреждение теплосети

7.10.2025 | 14:45 ЖКХ, Новости, Происшествия

Работы ведутся на перекрёстке 2-й Курской и Новосильской.

Фото: ИА «Орёлград»

Как рассказали в орловском филиале «РИР Энерго», сначала планировалось провести земляные работы, затем — слить воду из труб и приступить к самому ремонту.

В связи с этим в десятках домов было ограничено горячее водоснабжение и отопление. В компании обещают, что полноценное предоставление коммунальных услуг возобновится сегодня в 19 часов.

Горячее водоснабжение ограничено по адресам:

  • 1-я Курская, 54 и 72,
  • 2-я Курская, 32, 34, 52, 54, 56, 61, 63, 47,
  • 3-я Курская, 35, 52 и 53,
  • 4-я Курская, 31,
  • 5 Августа, 19, 25, 48, 50,
  • Новосильская, 27,
  • Пушкина, 80,
  • переулок Речной, 38, 48, 50,
  • Русанова, 52.

Отопление ограничено по адресам:

  • 1-я Курская, 1 и 55,
  • 2-я Курская, 21 и 57,
  • 5 Августа, 21,
  • переулок Гористый, 14,
  • Магазинная, 29,
  • Русанова, 47-А и 47-Б, 48-А и 48-Б.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования