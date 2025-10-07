В Орле ликвидируют повреждение теплосети

Работы ведутся на перекрёстке 2-й Курской и Новосильской.

Как рассказали в орловском филиале «РИР Энерго», сначала планировалось провести земляные работы, затем — слить воду из труб и приступить к самому ремонту.

В связи с этим в десятках домов было ограничено горячее водоснабжение и отопление. В компании обещают, что полноценное предоставление коммунальных услуг возобновится сегодня в 19 часов.

Горячее водоснабжение ограничено по адресам:

1-я Курская, 54 и 72,

2-я Курская, 32, 34, 52, 54, 56, 61, 63, 47,

3-я Курская, 35, 52 и 53,

4-я Курская, 31,

5 Августа, 19, 25, 48, 50,

Новосильская, 27,

Пушкина, 80,

переулок Речной, 38, 48, 50,

Русанова, 52.

Отопление ограничено по адресам:

1-я Курская, 1 и 55,

2-я Курская, 21 и 57,

5 Августа, 21,

переулок Гористый, 14,

Магазинная, 29,

Русанова, 47-А и 47-Б, 48-А и 48-Б.

ИА «Орелград»