В Орле прошёл турнир управлений ФСБ

В различных спортивных дисциплинах состязались представители пяти регионов ЦФО.

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, кроме орловцев в соревнованиях участвовали их коллеги из Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областей. Всего участниками турнира стали около 90 мужчин и женщин.

Сборные управлений соперничали в волейболе, стрельбе из боевого ручного оружия, спортивном ориентировании (в виде кросс-эстафеты), а также беге. Дистанция составила три километра для мужчин и один километр для женщин.

Победителем турнира стала сборная Управления ФСБ по Брянской области. Второе и третье места заняли представители Смоленской и нашей областей соответственно.

Соревнования были приурочены к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ИА «Орелград»