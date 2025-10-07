В Орле опечатали кафе за антисанитарию

7.10.2025 | 17:03 Важное, Закон и порядок, Новости

Заведение не сможет работать 90 суток.

Фото: УФССП по Орловской области

Известно, что оно находится в Заводском районе города.

Новость сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Сотрудники ведомства, исполняя решение суда, опечатали двери и совершили другие необходимые действия. Также они будут следить за дальнейшим исполнением судебного решения.

Нарушения выявил Роспотребнадзор. Так, в заведении в одном и том же помещении готовили пищу и хранили грязный инвентарь, нужный для уборки. Также здесь не обеспечивали необходимые условия для обработки сырья и не соблюдали «принцип маркировки пищевой продукции».

