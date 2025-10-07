В Орле приостановили асфальтосмесительную установку

7.10.2025 | 17:00 Новости, Общество

Она не сможет работать 90 суток.

ИА “Орелград”

Такое решение приняла Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Ведомство установило, что ООО «Жилстройиндустрия» использует асфальтосмесительную установку, которая является источником выбросов вредных (загрязняющих) веществ в воздух. Это подтвердили результаты лабораторных исследований, проведённых в сентябре этого года.

Причиной выбросов стали «ненадлежащие эксплуатация и техническое обслуживание установок очистки газов».

В итоге было возбуждено административное дело. Северный районный суд, рассмотрев его, приостановил работу установки на 90 суток.

Напомним, в мае прокуратура поднимала аналогичную проблему. Тогда данное ООО тоже вошло в список нарушителей.

