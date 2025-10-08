Маршрут «Орёл — Ливны» усилили дополнительным рейсом

Он введён с этого месяца.

Новость сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Дополнительный рейс на межмуниципальном маршруте №631 «Орёл – Ливны» действует с 1 октября. Теперь уехать из Ливен можно ещё и в 09:50, а из областного центра — в 15:50.

Билеты на рейс продаются в кассах автовокзала «Орёл» и автостанции «Ливны», кассовых пунктах «Змиёвка» и «Покровское», на официальном сайте автовокзала областного центра.

По вопросам обслуживания маршрута следует обращаться в «Организатор перевозок» (в группе учреждения «ВКонтакте», по электронной почте ku.oo.op@inail.ru или по телефонам +7 (4862) 44-33- 64 и 63-00-57.

ИА «Орелград»