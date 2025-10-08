В Орле задержали «Бонни и Клайда»

8.10.2025 | 13:50 Закон и порядок, Новости

Семейная пара устроила дебош в ресторане.

Фото Управления Росгвардии по Орловской области

Муж и жена взбудоражили посетителей в заведении в Заводском районе на Кромском шоссе. Оба нарушителя находились в нетрезвом состоянии.

Пара приставала к другим гостям заведения и нецензурно выражалась в их адрес (а также в адрес персонала ресторана).

Администрация заведения пыталась успокоить супругов самостоятельно, но не смогла. В итоге на место вызвали сотрудников вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали дебоширов и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Информацию сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области.

