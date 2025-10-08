Защита экс-мэра Болхова выступила в судебных прениях

Адвокат настаивает на невиновности Виктора Авилова.

Разбирательство продолжается в Болховском районном суде. Как сообщает портал «Орёлтаймс», защита считает, что экс-мэр не имел корыстных намерений, а стал жертвой чужих ошибок, а также отсутствия профессионального образования в строительной сфере.

«Авилов, не имея строительного образования, подписывал поэтапные акты приёмки строительства после соответствующих актов руководителя ООО «Агропромстрой-Орёл» Николая Сиротинина, который по договору выполнял функции строительного контроля. В его последнем акте чётко записано: «Объект для сдачи готов». Прокуратурой против него было возбуждено уголовное дело, а потом закрыто», – заявил адвокат Виктор Алиев.

В свою очередь, ещё один адвокат Олег Рожковский задался вопросом: «Какой конкретно ущерб нанесён бюджету города при наличии Акта о пятилетней гарантии со стороны подрядчика об исправлении всех недостатков строительства?»

Также по инициативе адвокатов суд приобщил к делу документы, которые могут смягчить будущий приговор. Это положительные характеристики с места работы, около десяти грамот и благодарностей от областных и городских руководителей, удостоверения о награждении теперь уже бывшего мэра четырьмя региональными медалями, а также чек, согласно которому Авилов перечислил на нужды СВО 30 тысяч рублей.

Кроме того, к делу приобщена медицинская справка о неудовлетворительном состоянии здоровья второго обвиняемого, Ирины Казаковой, заместителя Авилова. В отличие от экс-мэра она признала вину и сотрудничала со следствием. Защита отрицает наличие корыстных мотивов и у неё тоже.

Напомним, прокуратура запросила для Авилова и Казаковой 7,5 и 5 лет реального лишения свободы соответственно. Речь идёт о превышении должностных полномочий при благоустройстве парка «Болховкин луг».

Судебное решение огласят 16 октября.

ИА «Орелград»