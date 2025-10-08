Заготовки древесины будет курировать спецкомиссия

Управление лесами утвердило регламент ее деятельности.

Управление лесами Орловской области утвердило регламент деятельности комиссии по проведению открытых конкурсов на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, для заготовки древесины. Согласно документу состав комиссии утверждается и изменяется приказами организатора конкурса. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов председатель конкурсной комиссии имеет право решающего голоса.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Комиссия будет оценивать поступившие от соискателей заявки. Она наделена правом при необходимости привлекать к своей работе экспертов, включая экспертные организации. Комиссия выносит решение о допуске заявки к участию в конкурсе или отказе в этом. Она же определяет победителя конкурса, оформляя свое решение официальным протоколом.

Конкурсная комиссия обязана обеспечивать: сохранность заявок на участие в конкурсе; конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки на участие в конкурсе; конфиденциальность информации о наличии или отсутствии заявок, поданных на соответствующий конкурс. В приказе подчеркнуто, что любые действия или бездействие конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такое возможно в случае, если действия комиссии нарушают права и законные интересы лиц, подавших заявки, или участников конкурса.

Орловская область относится к малолесным регионам Российской Федерации. Общая площадь лесов в регионе составляет 209,5 тысячи га. Лесистость области оценивается в 8,1 процента, в том числе территория лесного фонда составляет 174,2 тысячи га. Доля хвойных насаждений от общей площади земель, покрытых лесной растительностью, составляет 12,5 процента, твердолиственных – 40,5 процента, мягколиственных – 47 процентов.

Леса Орловской области представлены в основном небольшими обособленными лесными участками, расположенными по территории региона неравномерно. Наиболее крупные лесные массивы сосредоточены в северо-западной части области, в Знаменском и Хотынецком районах, где действует национальный парк «Орловское полесье», а также в юго-западной части, на территории Дмитровского района. В 2024 году объем незаконных рубок в Орловской области составил 0,45 кубометра, сумма причиненного государства ущерба составила всего 1,9 тысячи рублей.

ИА “Орелград”