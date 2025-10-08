В Орле директора ООО «Ариадна» будут судить за налоговое преступление

Речь идёт о сокрытии средств от налоговой.

Дело передано в суд для рассмотрения.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, обвиняемый, нарушив закон, распорядился частью имущества ООО, которая равнялась недоимке и подлежала взысканию. Во второй половине минувшего года он скрыл от ФНС средства своей компании, за счёт которых должны были взыскать недоимку по налогам и сборам на 4 миллиона 363 тысячи рублей.

«Обвиняемый вину в совершённом преступлении не признал», – отметили в Следственном комитете.

В данный момент наложен арест на его имущество стоимостью около 10 миллионов рублей (для возмещения причинённого вреда). Уголовное дело возбуждалось на основании материалов Управлений МВД и ФНС России по Орловской области.

ООО «Ариадна» зарегистрировано в Орле. Компания существует с 2004 года. Её основная сфера деятельности – грузовой автомобильный транспорт.

ИА «Орелград»