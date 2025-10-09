Эксперты поделились методами защиты от опасных приемов социальной инженерии

Отпор злоумышленникам не требует особых усилий.

Как усилить защиту аккаунта в мессенджерах и к каким опасным приемам социальной инженерии, которые активно используют злоумышленники, нужно быть готовым, рассказали эксперты MАХ и ВТБ в преддверии FINOPOLIS 2025.

Преступники выманивают одноразовые SMS-коды, нагнетая панику для спешки, выдавая себя за сотрудников «спецслужб». Так жертвы теряют доступ к личным аккаунтам, открывают доступ к персональным данным и теряют деньги. Основная рекомендация по безопасности – включить двухфакторную аутентификацию (2FA). Также в МАХ можно активировать «Безопасный режим», это позволит скрыть профиль из поиска, принимать звонки только от контактов, получать приглашения в чаты исключительно от знакомых.

Пользователям следует игнорировать звонки от незнакомцев, представляющихся сотрудниками служб безопасности, и не перезванивать на неизвестные номера. Всю информацию необходимо проверять исключительно через официальные источники — сайты и приложения, рекомендуют в ВТБ.

При обнаружении мошенничества следует использовать встроенный инструмент МАХ: «Пожаловаться» – выбрать категорию «Мошенничество». Все обращения направляются в Центр безопасности платформы.

ИА “Орелград”