СМИ сообщили о новом главе орловской полиции

9.10.2025 | 12:15 Закон и порядок, Новости

По этим данным, Управление МВД по Орловской области уже возглавил Андрей Токарев.

Фото: mvd.ru

Такую информацию опубликовал портал «Орловские новости».

«Указ о назначении уже подписан. На следующей неделе он будет представлен коллективу», – утверждает СМИ.

Напомним, в сентябре УМВД по нашему региону возглавил Виталий Власов, но на правах исполняющего обязанности. Предыдущий многолетний руководитель орловской полиции Юрий Савенков перешёл на работу в областное правительство.

Новому предполагаемому главе Управления Андрею Токареву 52 года. Он не орловец, но около 20 лет служил в нашем регионе, занимая различные должности в Ливенском ГРОВД.

В 2011 году Токарев стал начальником межмуниципального отдела МВД России «Ливенский», в 2018 — заместителем начальника УМВД России по Орловской области. После занял анлогичную должность, но уже в Управлении по Самарской области.

ИА «Орелград»


