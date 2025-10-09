В Орле врач провела семинар для прихожан собора

Темой стали возрастные изменения.

Семинар приурочили ко Дню пожилого человека. С прихожанами Успенского собора Орла встретилась невролог Поликлиники №1 Дарья Строгонова. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Как уточнили в депздраве, мероприятие организовали по просьбе сотрудников собора.

Основной темой стало сохранение памяти, а также профилактика снижения когнитивных способностей. Врач рассказала о факторах риска, продуктах, которые улучшают мозговую активность, препаратах и витаминах для улучшения памяти. Также прихожанам продемонстрировали упражнения для тренировки памяти.

Как отмечают в департаменте, общение с врачом вызвало значительный интерес у слушателей.

ИА «Орелград»