В Орле врач провела семинар для прихожан собора

Темой стали возрастные изменения.
Семинар приурочили ко Дню пожилого человека. С прихожанами Успенского собора Орла встретилась невролог Поликлиники №1 Дарья Строгонова. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.
Как уточнили в депздраве, мероприятие организовали по просьбе сотрудников собора.
Основной темой стало сохранение памяти, а также профилактика снижения когнитивных способностей. Врач рассказала о факторах риска, продуктах, которые улучшают мозговую активность, препаратах и витаминах для улучшения памяти. Также прихожанам продемонстрировали упражнения для тренировки памяти.
Как отмечают в департаменте, общение с врачом вызвало значительный интерес у слушателей.
ИА «Орелград»