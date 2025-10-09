На НТВ в фильме про Илия показали Путина и Ивановского

9.10.2025 | 13:05 Новости, Общество

Документальный фильм об орловском старце вышел в рамках программы «Новые русские сенсации».

Фото: orel-eparhia.ru

В рамках ленты НТВ рассказало о встрече президента и Илия, а также привели отзыв Путина, сделанный во время «Итогов года».

«Я его люблю и слушаю всегда, что он говорит», – заявил тогда глава государства.

Также в фильме приводится интервью с первым заместителем губернатора в правительстве Орловской области Владимиром Ивановским. Чиновник ещё раз рассказал историю о том, как в 2016 году остался жив благодаря старцу.

Тогда, 26 декабря, Ивановский должен был лететь в Сирию, но по пути в аэропорт заехал в посёлок, где принимал посетителей Илий. Встреча затянулась. Из-за этого Ивановский не смог вылететь на том самолёте, на котором собирался – туда уже загрузили медикаменты.

Тогда он вынужденно воспользовался другим бортом. Самолёт, который планировался изначально, не долетел до Сирии и разбился в районе Сочи. В той катастрофе погибли артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, а также известный врач и волонтёр Елизавета Глинка.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU