На НТВ в фильме про Илия показали Путина и Ивановского

Документальный фильм об орловском старце вышел в рамках программы «Новые русские сенсации».

В рамках ленты НТВ рассказало о встрече президента и Илия, а также привели отзыв Путина, сделанный во время «Итогов года».

«Я его люблю и слушаю всегда, что он говорит», – заявил тогда глава государства.

Также в фильме приводится интервью с первым заместителем губернатора в правительстве Орловской области Владимиром Ивановским. Чиновник ещё раз рассказал историю о том, как в 2016 году остался жив благодаря старцу.

Тогда, 26 декабря, Ивановский должен был лететь в Сирию, но по пути в аэропорт заехал в посёлок, где принимал посетителей Илий. Встреча затянулась. Из-за этого Ивановский не смог вылететь на том самолёте, на котором собирался – туда уже загрузили медикаменты.

Тогда он вынужденно воспользовался другим бортом. Самолёт, который планировался изначально, не долетел до Сирии и разбился в районе Сочи. В той катастрофе погибли артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, а также известный врач и волонтёр Елизавета Глинка.

ИА «Орелград»