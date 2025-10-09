Полиция составила протокол в отношении обидчика вазонов

Инцидент произошёл в центре Орла накануне.

Группа молодых людей разделалась с тремя вазонами. Два из них были найдены у сквера Маяковского. Ещё один плавал в Оке.

Нарушители попали на видео.

Как сообщили в Управлении МВД по Орловской области, один из них установлен. Это гражданин 2005-го года рождения. То есть сейчас ему должно быть 20 или 19 лет.

«В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ», – пояснили в полиции. Она определяет ответственность за «мелкое хулиганство».

Также со всеми лицами, попавшими на видео, участковыми уполномоченными полиции проведена профилактическая беседа.

