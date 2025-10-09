Питбайкеры устроили массовый заезд в центре Орла

9.10.2025 | 12:33 Новости, Происшествия

Один из них чуть не врезался в автомобиль.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. В частности, оно опубликовано в группе «ДТП Орёл и автохамы» «Вконтакте».

Из него следует, что заезд состоялся на Комсомольской улице, напротив «польского корпуса» ОГУ имени Тургенева. Около пяти — семи молодых водителей питбайков устремились в сторону сквера Ермолова.

Безрассудное поведение чуть не стало причиной аварии и трагедии. Один из питбайкеров утратил управление и выехал на встречную полосу, заполненную автомобилями. К счастью, в роковой момент водитель питбайка упал — практически в миллиметре от машины. Автомобилист проявил хладнокровие – его транспортное средство осталось стоять на месте.

Напомним, что подобный двухколёсный транспорт часто попадает в сводки ДТП. При этом питбайками нередко пользуются именно несовершеннолетние.

Тема обсуждалась даже в облсовете. Региональный парламент принял соответствующее обращение к правительству и Госдуме.

