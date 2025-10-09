На Орловщину прибыли 10 автобусов СИМАЗ

Ещё 30 новых автобусов должны поступить до конца года.

Об этом сообщает «Организатор перевозок».

Сейчас транспорт проходит госрегистрацию. Затем автобусы выйдут на межмуниципальные маршруты, которые связаны с населёнными пунктами Орловского муниципального округа – это Знаменка, Вятский Посад, Жилина и Стрелецкий.

Ранее Министерство транспорта России одобрило заявку Орловской области на участие в программе государственного лизинга пассажирского транспорта. Благодаря этому обновление подвижного состава происходит на льготных условиях.

Остальные 30 автобусов также используют на пригородных маршрутах.

ИА «Орелград»