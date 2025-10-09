На Орловщину прибыли 10 автобусов СИМАЗ

9.10.2025 | 11:05 Новости, Транспорт

Ещё 30 новых автобусов должны поступить до конца года.

Фото: «Организатор перевозок»

Об этом сообщает «Организатор перевозок».

Сейчас транспорт проходит госрегистрацию. Затем автобусы выйдут на межмуниципальные маршруты, которые связаны с населёнными пунктами Орловского муниципального округа – это Знаменка, Вятский Посад, Жилина и Стрелецкий.

Ранее Министерство транспорта России одобрило заявку Орловской области на участие в программе государственного лизинга пассажирского транспорта. Благодаря этому обновление подвижного состава происходит на льготных условиях.

Остальные 30 автобусов также используют на пригородных маршрутах.

