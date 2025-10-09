Приведет ли к исчезновению банковских офисов развитие ИИ?

Роль искусственного интеллекта растет.

Тему обсудили в ходе в ходе «Финополиса». Банковским офисам не грозит исчезновение, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Роль искусственного интеллекта в банковской сфере будет развиваться как система интеллектуальных помощников, прогнозирует эксперт.

ИИ позволит снизить нагрузку на офисы, разгрузить колл-центры, автоматизировать рутинные процессы. Однако принцип человекоцентричности остается ключевым. Часть клиентов предпочитает цифровые сервисы, другая – по-прежнему выбирает личное общение. Банки адаптируются под потребности людей.

Дмитрий Пьянов заявил, что поддерживает критерии ЦБ по развитию финансового рынка, предлагает пересмотреть подход к оценке важности сервисов, так как доступность услуг для клиентов должна быть приоритетной.

«Мы на стороне Центрального банка, поддерживаем все критерии создания элементов национальной цифровой инфраструктуры. Есть два соображения. В докладе [«Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка»] критерии этой инфраструктуры разделяются на критичные и важные. При этом обеспечение непрерывной работы финансового рынка – это критичный критерий, а доступность услуг для граждан и бизнеса – это важный. При этом с точки зрения оценки человека, нарушение непрерывности в результате сбоя, нарушение доступности в результате отсутствия равноудаленности инфраструктуры или отсутствия межбанковского взаимодействия – это одинаковые последствия. Поэтому критерии важности и критичности для отдельных областей могут быть и должны оцениваться, по нашему мнению, через призму клиента», – сказал Дмитрий Пьянов.

Первый зампред ВТБ подчеркнул, что Россия лидирует в цифровом развитии, однако процесс согласования и стандартизации занимает много времени. По мнению Дмитрия Пьянова, важно быстрее переходить от обсуждений к реальным испытаниям новых технологий.

