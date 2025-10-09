На орловский мюзикл «Яга» продают поддельные билеты

9.10.2025 | 11:10 Криминал, Культура, Новости

Об этом предупредили в соцсетях театра «Свободное пространство».

ИА “Орелград”

Постановка идёт на сцене уже два года и пользуются популярностью. Накануне состоялся очередной показ. Ещё один планируется на сегодняшнее число.

В связи с этим активизировались и мошенники. Они предлагают орловцам приобрести фальшивые билеты, некую «бронь», скидывают несуществующие ссылки для приобретения такого товара.

Преступники находят жертв в соцсетях «Свободного пространства», связываясь с ними напрямую.

Администрация театра просит зрителей не верить мошенникам и не приобретать билеты у частных лиц.

ИА «Орелград»


