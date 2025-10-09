В Орле дело о незаконных играх передано в суд

9.10.2025 | 12:23 Важное, Криминал, Новости

Фигуранты не признали свою вину.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета, обвиняемых четверо. Все они — жители Орла. Им вменяется статья 171.2, часть 3 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр).

Салон действовал в Заводском районе два года — с 2022 по 2024. Он маскировался под букмекерскую контору. Однако по факту здесь проводили незаконные азартные игры, причём с использованием игрового оборудования, а также информационных и телекоммуникационных сетей.

«В результате этой деятельности обвиняемые получили незаконный доход в размере не менее 266 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.

Дело возбуждалось на основании материалов Управлений ФСБ и МВД по Орловской области. Обвиняемые не признали вину. Тем не менее, следствие наложило арест на их имущество — «в обеспечительных целях».

ИА «Орелград»


