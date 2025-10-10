Клычков встретился с главой провинции КНДР

Планируется, что регионы двух стран будут развивать сотрудничество.

Об этом орловский глава сообщил в своих соцсетях.

Провинция называется Южный Хванхэ. Она располагается на полуострове в юго-западной части страны, не так далеко от границы с Южной Кореей.

«Обсудили подписание соглашения между нашими регионами. Уверен, это будет реализовано – ждем ответных визитов корейских товарищей в Орёл!» – написал Андрей Клычков.

Ранее орловский глава посетил важнейшие культурные и исторические объекты Северной Кореи. Так, Клычков побывал в Музее корейской революции, возложил цветы к монументу Освобождения и к памятникам Великим Вождям.

Кроме того, губернатор посетил Центр русского языка Пхеньянского института иностранных языков.

ИА «Орелград»