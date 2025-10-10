Областные власти официально скорректировали «мусорные» правила

Документ не распространяется на условия обращения с медицинскими отходами.

Правительство региона внесло изменения в действующий с 2021 года «Порядок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе их раздельного накопления, на территории Орловской области». Обзор новшеств провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, поправками уточнено, что обновленный правительством порядок не регулирует отношения в области обращения с медицинскими отходами классов «Б», «В», «Г» и «Д». Зато он вводит обновленные правила уборки мусора.

«На территориях сельских поселений, малоэтажной застройки городских поселений, а также на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд до момента обустройства данных территорий контейнерными площадками допускается погрузка ТКО непосредственно в мусоровоз или иное транспортное средство без организации мест (площадок) накопления ТКО, – отмечают аналитики. – Погрузка ТКО осуществляется потребителями непосредственно в мусоровоз или иное транспортное средство по графику, согласованному с органами местного самоуправления и региональным оператором».

Раньше на территориях малоэтажной застройки, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ разрешалось применять так называемый бестарный способ накопления ТКО. Однако теперь данная норма из положения исключена, и надо понимать, что такой способ накопления мусора теперь угодил под запрет. Введено правило на случай, если региональный оператор обнаружит повреждение принадлежащего ему контейнера или бункера.

При такой неприятности регоператор обязан в течение трех календарных дней со дня обнаружения дефекта принять решение о необходимости замены поврежденного контейнера или бункера, либо о возможности устранения повреждений на месте. Последнее допускается в случае, если стоимость ремонта не превышает стоимости нового контейнера или бункера. Еще одно новшество предписывает владельцам площадок накопления ТКО включать сведения о таких объектах в специализированный государственный реестр.

«В случае отсутствия информации в реестре региональный оператор направляет информацию о них в департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области, а также в орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра, для включения сведений о таких местах (площадках) в реестр», – подытожили аналитики.

