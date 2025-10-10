Орловцам стали реже отказывать в регистрации бизнеса

Об уменьшении количества отказных решений сообщила налоговая служба.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в текущем году местные налоговики приняли 270 комплектов документов на создание юридического лица. В 35 случаях были вынесены решения об отказе в государственной регистрации, но в налоговой службе такое количество отказных решений называют позитивной тенденцией Согласно данным ведомства, их количество сократилось на 23,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Самыми распространенными причинами принятия отрицательных решений являются: несоответствие представленных учредительных документов установленным требованиям, заполнение форм заявлений без соблюдения требований к оформлению документов, неверное заполнение сведений об адресе, а также несоответствие названия должности руководителя (например: в заявлении на регистрацию бизнеса указана должность «директор», а в типовом уставе «генеральный директор»)», – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

Для избегания ошибок специалисты советуют начинающим бизнесменам использовать электронный сервис ФНС России «Выбор типового устава». Сервис сам подберет пользователю наиболее подходящий для него ООО устав. Для этого достаточно ответить всего на семь вопросов импровизированной анкеты. А для заполнения документов на регистрацию можно использовать возможности другого сервиса ФНС, который так и называется: «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». По состоянию на 1 сентября 2025 года услугами электронной регистрации воспользовались 88,3 процента заявителей, что на 6 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Орловской области на начало 2025 года насчитывалось 6496 предприятий малого и среднего предпринимательства, в том числе: 69 – средние предприятия, 711 – малые предприятия, 6166 – микропредприятия. Также насчитывалось 12 255 индивидуальных предпринимателей, сведения о которых находятся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. К концу 2025 года, по оценке правительства Орловской области, количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в регионе увеличится на 104 единицы. К 2028 году прогнозируется рост количества таких предприятий еще на 2,1 процента.

ИА «Орелград»