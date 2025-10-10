У орловцев изъяли 21 единицу оружия

Таким стал «улов» силовиков всего за один месяц.

В Орловской области в сентябре 2025 года сотрудники лицензионно-разрешительной работы регионального провели 181 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия у граждан. По результатам проверочных мероприятий силовики составили 33 протокола об административных правонарушениях, аннулировали 24 лицензии на оружие, а также изъяли 21 единицу оружия, хранившегося с нарушениями. Такие данные озвучили в региональном Управлении Росгвардии.

«В течение прошедшего месяца сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы приняли от граждан 883 заявления по вопросам предоставления государственных услуг, – добавили в силовом ведомстве. – Одновременно с этим было рассмотрено 992 ранее поданных заявления. По итогам данной деятельности физическим и юридическим лицам выданы 731 лицензия и разрешение».

Отметили в ведомстве и тот факт, что в сентябре жители Орловской области подали шесть заявлений о добровольной сдаче оружия на возмездной основе, то есть за денежное вознаграждение. А еще 14 орловцев передали свое оружие для нужд СВО. Последнее особенно важно, так как охотничьи ружья хорошо зарекомендовали себя в борьбе с вражескими дронами.

«Граждане, чье оружие было изъято и находится на хранении в правоохранительных органах, также могут оказать помощь нашим бойцам, – уточнили в Управлении Росгвардии Орловской области. – По истечении года хранения такое оружие подлежит уничтожению, но его можно сохранить, подав заявление о передаче. Для передачи оружия в зону проведения СВО владелец может воспользоваться специальной формой на официальном сайте Росгвардии.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы напомнили орловцам о том, что оружие передается представителям воинских частей и государственных военизированных организаций, после чего поступает в зону проведения специальной военной операции. Процесс передачи оружия основан на договоре о пожертвовании и акте приема-передачи. Документы заполняются в подразделениях Росгвардии, подчеркнули в ведомстве. Только после подписания необходимых документов оружие передается представителям воинской части.

ИА «Орелград»