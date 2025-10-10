Около 50% точек Почта Банка уже доступно клиентам под новым брендом

Процесс идет в 83 регионах и должен завершиться к середине 2026 года.

Более 2 200 точек обслуживания Почта Банка переходят под бренд ВТБ. Идут обновление внешнего оформления офисов, внедрение фирменных цветов, модернизация сети. На настоящий момент каждая вторая точка уже работает под новым брендом, 25% банкоматов переведены в систему ВТБ. Благодаря интеграции клиенты Почта Банка получают доступ к передовым банковским продуктам и технологиям, отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Напомним, инфраструктура Почта Банка в Орловской области достаточно обширная. С февраля 2025 года стартовали продажи продуктов ВТБ в трех полноценных отделениях Почта Банка. Летом услуги внедрены еще в десятке крупных подразделений Почты России. К концу 2025 года планировалось расширение еще на 170 объектов на территории области.

