Россия активно работает над технологическим суверенитетом в финансовом секторе

10.10.2025 | 18:45 Новости, Экономика

Достижение независимости ожидается к 2028 году.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

За последние 3-4 года достигнут значительный прогресс. Финансовый сектор активно внедряет импортозамещенные решения. Рынок осознал перспективность перехода на отечественные технологии. Это позволяет существенно снизить затраты по сравнению с зарубежными решениями и не зависеть от иностранных ИТ-корпораций.

В рамках «Финополис-2025» старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов отметил, что текущие архитектурные решения обеспечат работу сектора на долгие годы, а сотрудничество с отечественными вендорами открывает новые возможности. Тенденция к импортозамещению станет глобальной в будущем, подчеркнул старший вице-президент ВТБ.

«К этому рано или поздно придет большинство стран мира, включая те, кому сейчас доступны решения мировых ИТ-гигантов», — добавил Сергей Безбогов.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU