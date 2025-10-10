Россия активно работает над технологическим суверенитетом в финансовом секторе

Достижение независимости ожидается к 2028 году.

За последние 3-4 года достигнут значительный прогресс. Финансовый сектор активно внедряет импортозамещенные решения. Рынок осознал перспективность перехода на отечественные технологии. Это позволяет существенно снизить затраты по сравнению с зарубежными решениями и не зависеть от иностранных ИТ-корпораций.

В рамках «Финополис-2025» старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов отметил, что текущие архитектурные решения обеспечат работу сектора на долгие годы, а сотрудничество с отечественными вендорами открывает новые возможности. Тенденция к импортозамещению станет глобальной в будущем, подчеркнул старший вице-президент ВТБ.

«К этому рано или поздно придет большинство стран мира, включая те, кому сейчас доступны решения мировых ИТ-гигантов», — добавил Сергей Безбогов.

ИА “Орелград”