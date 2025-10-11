В Орловской области подписали ряд важных соглашений

Соглашения подписаны в сфере экономики, культуры и права.

Глава Роскачества Максим Протасов и директор Фонда поддержки предпринимательства Орловской области – Центра «Мой бизнес» Дмитрий Рябцовский подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. Документ закрепил намерение сторон совместно развивать систему качества и поддерживать предпринимателей региона.

«Следующим шагом стало подписание Агентского договора, направленного на практическую реализацию совместных инициатив и проектов. Сотрудничество открывает новые возможности для орловских предпринимателей и становится прочной основой для дальнейшего развития системы качества», – уточнили в пресс-службе губернатора.

Также в Орле подписано соглашение о сотрудничестве между Орловской епархией РПЦ, Орловским краеведческим музеем и Орловским краеведческим обществом. Стороны и так плодотворно сотрудничают на протяжении многих лет. Но теперь достигнутые ранее договоренности закреплены документально — для дальнейшего развития совместной деятельности и реализации новых культурно-просветительских проектов.

«В подписанном соглашении предусмотрено оказание содействия в развитии епархиального музея, проведении совместных выставок и экспозиций, в том числе подобных ранее реализованным проектам, таким, как передвижная выставка, посвященная Орловским святым, а также — в иных направлениях культурного и духовно-просветительского сотрудничества, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. – Соглашение, подписанное митрополитом Орловским и Болховским Тихоном и представителями сторон, стало ещё одним шагом на пути укрепления сотрудничества Церкви и музейного сообщества в деле сохранения историко-культурного и духовного наследия Орловского края».

Оказание бесплатной юридической помощи жителям региона легло в основу третьего соглашения, подписанного в Орле в эти же дни. Церемония состоялась в рамках рабочей встречи уполномоченного по правам человека в Орловской области Наталии Балашовой и председателя Орловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон» Сергея Мальфанова.

«В рамках рабочей встречи рассмотрены вопросы взаимодействия в правозащитной деятельности, направленной на повышение качества бесплатной юридической помощи жителям региона, – сообщили в аппарате уполномоченного. – Подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам защиты прав и законных интересов социально незащищенных категорий граждан, проживающих в Орловской области, а также граждан, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание на территории Орловской области».

