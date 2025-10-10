Орловцам рассказали об угрозе фантомов

Такие псевдоорганизации способны причинить ущерб здоровью граждан.

В последнее время участились случаи обращения представителей хозяйствующих субъектов для регистрации в Государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС») предприятий, которые по факту не готовы вести заявленную ими же деятельность по производству продукции животного происхождения. Об этом сообщило управление ветеринарии Орловской области, уточнив, что речь идет о создании так называемых фантомных предприятиях.

«Фантомная площадка представляет собой организацию, осуществляющую производство или реализацию пищевой продукции с указанием на маркировке и в сопроводительной документации фиктивного адреса производства или склада, – говорят в управлении ветеринарии Орловской области. – Такие площадки часто создаются для незаконного оборота товаров, не соответствующих установленным стандартам безопасности и качества. Фантомная площадка может принимать различные формы, включая не только торговые точки или складские помещения, но и предприятия, производящие продукцию, потенциально опасную для здоровья потребителей».

В регионе имеются примеры выявления таких площадок. Так, в феврале 2025 года в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» сотрудники Территориального управления Россельхознадзора две фантомные площадки ООО «Торговые решения» по производству молочной продукции на территории Орловской области. Как сообщала тогда пресс-служба ведомства, специалистам показался подозрительным тот факт, что места производства довольно большого объема молочной продукции совпадали с адресами ярмарок выходного дня города Орла.

При проведении проверки подозрения подтвердились. Например, выяснилось, что орловская компания каким-то образом умудрилась из 41,3 тонны сырья произвести 118,7 тонны готовой продукции. Последняя далее распространялась по другим регионам, но благодаря вмешательству надзорного органа введение в оборот товаров неизвестного происхождения было пресечено. Управление ветеринарии Орловской области также заявило о том, что попытки регистрации таких предприятий получают отказ.

«Следует отметить, что деятельность фантомных площадок представляет собой серьезную угрозу для здоровья, так как она может привести к распространению некачественных и небезопасных продуктов питания. В условиях отсутствия реального производства и контроля качества, потребители подвергаются риску приобретения товаров, содержащих вредные вещества, токсины или опасные микроорганизмы», – добавили в управлении ветеринарии.

ИА «Орелград»