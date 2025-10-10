Зарплата орловцев неожиданно снизилась

В 2025 году такое явление зафиксировано впервые.

В Орловской области в июле 2025 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2025 года составила 63 098 рублей. По сравнению с июнем 2025 года она снизилась на 7,3 процента, по сравнению с июлем предыдущего года выросла на 16,7 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2025 года выросла по сравнению с июлем 2024 года на 6,7 процента. Об этом сообщил Орелстат.

Стоит отметить, что средняя номинальная зарплата в регионе в этом году впервые снизилась. По сравнению с июнем 2025 года, когда средняя зарплата достигла уровня в 68 040 рублей, она сократилась на 7,3 процента. Фактически, уровень зарплат жителей региона вернулся к майским показателям – в мае 2025 года заработная плата составляла в среднем 63 075 рублей. До последнего времени она непременно росла.

Так, в январе средний заработок орловцев составлял 56 968 рублей, в феврале – 57 150 рублей. Рубеж в 60 тысяч рублей впервые был преодолен в апреле текущего года, когда средняя заработная плата в регионе выросла до 62 074 рублей. В дальнейшем она продолжала расти, хотя и не очень высокими темпами, но, видимо, свой пик уже прошла. Отрадным фактом можно назвать то, что по сравнению с июлем 2024 года номинальная заработная плата орловцев все-таки увеличилась.

Что касается заработков в разрезе отраслей, то первое место традиционно осталось за работниками финансовой и страховой деятельности, средний заработок которых в отчетном периоде составил 94 353 рубля. Далее идут: сфера транспортировки и хранения – 75 685 рублей, сфера обрабатывающих производств – 74 803 рубля, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 74 052 рубля, деятельность в области информации и связи – 73 754 рубля, государственное управление – 72 323 рубля.

В строительстве среднемесячная номинальная заработная плата составила 68 783 рубля, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – 68 748 рублей, в оптовой и розничной торговле – 62 747 рублей, в области здравоохранения и социальных услуг – 53 652 рубля, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 49 422 рубля, в области предоставления прочих видов услуг – 47 332 рубля, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 46 835 рублей, в сфере образования – 32 534 рубля.

ИА «Орелград»