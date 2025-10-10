Во Мценске тоже атаковали вазоны

10.10.2025 | 10:45 Криминал, Новости

Местные жители несколько раз похитили из них хризантемы.

vk.com/mtsenskadm

Об этом сообщила администрация города.

Речь идёт о двух вазонах в виде футбольных мячей. Они установлены у раздевалок рядом с футбольным полем местного парка культуры и отдыха.

«На нарушителей подано заявление в правоохранительные органы», – уточнили в администрации.

Оба эпизода попали на видео. Первое датировано 4 октября. Там хризантемы похищает молодая девушка в спортивной одежде. Второй случай произошёл 6 октября, за несколько минут до полуночи. Хризантемы похитила пожилая женщина.

Ранее полиция привлекла к ответственности одного из хулиганов, разгромивших вазоны в центре Орла.

