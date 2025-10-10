Клычков увидел выступление Ким Чен Ына

10.10.2025 | 17:07 Важное, Новости, Общество

В поездке в составе российской делегации участвует и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Фото: t.me/Klychkov_Andrey

Напомним, орловский глава находится в КНДР уже несколько дней. Здесь проходят мероприятия, посвящённые 80-летию Трудовой партии Северной Кореи.

Известно, что губернатор Орловщины встретился с руководителем провинции Южный Хванхэ, а также посетил ряд местных достопримечательностей.

Также Андрей Клычков увидел выступление председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Оно состоялось в Пхеньяне на Стадионе имени Первого мая.

Также там прошёл «грандиозный концерт». Как рассказал орловский глава, его впечатлили корейские артисты.

В поездке участвует и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Выражаю особую благодарность руководству страны и её народу за поддержку России в ходе СВО. Корейские военнослужащие, действуя плечом к плечу с русскими бойцами в Курской области, показали стойкость, героизм и высокий профессионализм», – отметил он. Также Слуцкий напомнил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский был другом этой страны и неоднократно посещал её.

Фото: t.me/Klychkov_Andrey

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU