В Орле нарушили антикоррупционный закон

10.10.2025 | 10:35 Закон и порядок, Новости

Нарушение вскрыла прокуратура Советского района.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в ведомстве, на работу в общество с ограниченной ответственностью «Вурст» приняли гражданина, который ранее трудился на муниципальной службе.

По закону работодатель должен был сообщить о заключении трудового договора на предыдущее место работы орловца, причём в десятидневный срок. Однако он этого не сделал.

В связи с выявленным нарушением в отношении генерального директора ООО возбудили административное дело.

Его рассмотрел мировой судья участка №2 Заводского района. Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч.

«В настоящее время административное наказание исполнено», – уточнили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU