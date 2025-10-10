В Орле нарушили антикоррупционный закон

Нарушение вскрыла прокуратура Советского района.

Как рассказали в ведомстве, на работу в общество с ограниченной ответственностью «Вурст» приняли гражданина, который ранее трудился на муниципальной службе.

По закону работодатель должен был сообщить о заключении трудового договора на предыдущее место работы орловца, причём в десятидневный срок. Однако он этого не сделал.

В связи с выявленным нарушением в отношении генерального директора ООО возбудили административное дело.

Его рассмотрел мировой судья участка №2 Заводского района. Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч.

«В настоящее время административное наказание исполнено», – уточнили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»