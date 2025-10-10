Опровержение: Фирсов В.А. не получал штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений

Администрация Должанского района <…>

«Администрация Должанского района на ваш пост от 01.10.2025 г. “На Орловщине оштрафовали исполняющего обязанности главы района” поясняет, что за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан был привлечен к административной ответственности и оштрафован исполняющий на тот момент обязанности главы Должанского района Жиронкин Е.А.

В связи с этим, считаем необходимым опровергнуть информацию в отношении временно исполняющего полномочия главы Должанского района Фирсова В.А., так как она не соответствует действительности и принести ему официальные извинения».

Приносим извинения за доставленные неудобства.

«В противном случае администрация Должанского района будет вынуждена обратиться в суд за защитой деловой репутации».

Относительно этого предупреждения, отметим, Фирсов В.А. не является администрацией Должанского района.

Отметим, в июне 2025 года Орловский следком сообщил, что избраны меры пресечения главе и председателю Совета народных депутатов Должанского района. Они обвиняются в мошенничестве. В начале августа Заводской районный суд Орла отстранил от занимаемой должности главу Должанского района Бориса Мокашева. Распоряжением губернатора Орловской области от 28.08.2025 167-рк временно исполняющим полномочия Главы Должанского района назначен Фирсов Виктор Александрович.

ИА “Орелград”