Ливенскую ЦРБ обязали вынести кабель

Необычный спор изучил региональный арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску публичного акционерного общества «Ростелеком» к Ливенской центральной районной больнице. Истец просил обязать ответчика произвести вынос волоконно-оптического кабеля связи. Еще в 2021 году между казенным учреждением Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» и обществом с ограниченной ответственностью «Авилон» был заключен контракт на строительство детской поликлиники в городе Ливны. В числе прочего сметой контракта было предусмотрено выполнение работ по монтажу наружных сетей связи.

Эти работы были выполнены подрядчиком, то есть компанией «Авилон», в полном объеме и приняты заказчиком без замечаний, что было подтверждено в суде соответствующим актом. Авторский надзор за строительством объекта осуществляло ООО «Городское ремонтно-строительное управление №1». В целях технологического присоединения объекта к сетям связи, ПАО «Ростелеком» были выданы технические условия, а в мае 2023 года «Ростелеком» и «Авилон» заключили договор по строительству волоконно-оптической линии связи.

Линии связи были протянуты до построенной детской поликлиники. И оказалось так, что построенная линия частично, на участке протяженностью 1460 метров, проходит в кабельной канализации, собственником которой является «Ростелеком». Общая протяженность линии составляет 1680 метров. Построенный объект был включен в состав казны Орловской области с последующей передачей его в оперативное управление Ливенской ЦРБ. В сумму балансовой стоимости поликлиники вошла и стоимость построенной линии.

В настоящее время детская поликлиника в Ливнах работает. «Ростелеком» в своем иске указал, что по договору он может предоставить пользователю возможность разместить кабель связи в каналах своей канализации, но пользователь, в свою очередь, должен своевременно вносить за это оплату. Все размещенные в кабельной канализации объекты должны иметь соответствующую разрешительную документацию. Однако ответчик, то есть больница, стоимость размещения кабеля не оплачивает.

Связисты предлагали медикам решить вопрос полюбовно, в порядке досудебного урегулирования. И предлагали больнице заключить контракт о предоставлении в пользование места в кабельной канализации. Но договориться сторонам так и не удалось. Осенью прошлого года истец направил ответчику требование о демонтаже кабеля, но и это сделано не было.

«Таким образом, до настоящего времени телефонная канализация ПАО «Ростелеком» занята линией ответчика в отсутствие контракта на ее использование, что и послужило основанием для обращения в суд с рассматриваемым иском», – говорится в материалах дела. Арбитраж иск удовлетворил и обязал Ливенскую ЦРБ произвести вынос волоконно-оптического кабеля из чужой телефонной канализации в течение 90 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу.

ИА «Орелград»