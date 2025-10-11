Отбывшего срок за убийство орловца снова отдали под суд

Он толкнул свою знакомую так сильно, что она получила травму.

Новосильский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, имеющего богатый криминальный опыт. Свой преступный путь данный гражданин начал в далеком 2002 году, когда был приговорен Новосильским районным судом к двум годам лишения свободы условно за кражу. На исправление ему тогда отвели испытательный срок – один год. Но как раз через год, в 2003-м, Орловским областным судом с участием присяжных заседателей было рассмотрено новое уголовное дело в отношении этого же гражданина.

Его признали виновным в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний его приговори тогда к 16 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Освобожден он был в 2019 году, по отбытию наказания. И вот теперь снова предстал перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ.

Как установили следствие и суд, он совершил нанесение побоев, причинивших физическую боль потерпевшей, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ. Из материалов дела следует, что бывший зек поссорился со своей знакомой и пылу ссоры ударил ее рукой по лицу. Затем он умышленно оттолкнул женщину обеими руками от себя, отчего та оступилась, подвернула ногу и упала на пол. Ей потребовалась медицинская помощь, и при вынесении решения суд учел заключение судебно-медицинской экспертизы.

Она определила, что полученные женщиной травмы повлекли за собой лишь кратковременное расстройство здоровья. Тем не менее, на уголовника завели дело. В судебном заседании он свою вину признал полностью и попросил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Суд учел криминальное прошлое и статьи, по которым ранее был осужден данный гражданин, и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием из его заработной платы десяти процентов в доход государства.

ИА «Орелград»