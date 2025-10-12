Депутаты Орловского облсовета заглянули в будущее

Парламенту представили прогноз социально-экономического развития региона на три года вперед.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, на заседании профильного парламентского комитета был представлен прогноз социально-экономического развития региона на 2026-2028 годы. С докладом выступил руководитель регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. Он сообщил, что прогноз разработан на основании одобренных правительством страны сценарных условий социально-экономического развития РФ. Кроме того, его параметры учитывают приоритеты «Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», утвержденной постановлением Орловского облсовета в декабре 2018 года.

После произошедших в 2022 году кардинальных изменений экономика РФ продолжает адаптироваться к новым внешнеэкономическим условиям, демонстрируя способность к устойчивому развитию, подчеркнул докладчик. Несмотря на это, макроэкономические риски изменения ситуации все еще сохраняются. Со стороны внешних условий ключевыми рисками являются замедление динамики мировой экономики в условиях сохранения жестких денежно-кредитных условий и ужесточение режима санкций, особенно вторичных.

Внутренние риски связаны с возможностями обеспечения растущего внутреннего спроса достаточным уровнем предложения отечественной продукции в условиях сохраняющихся высоких ставок и ограничений на рынке труда. Основные параметры сценарных условий прогноза разработаны в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом относительно оптимистичных изменений внешних условий. Консервативный вариант основан на предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий и более сдержанном восстановлении внутреннего спроса.

В качестве основного варианта для разработки параметров регионального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов рекомендован базовый вариант. «Прогноз по своему предназначению и статусу является индикативным планом, в связи с чем подлежит систематической корректировке по итогам истекших отчетных периодов», – отмечают в правительстве региона.

Сергей Антонцев сообщил, что, по предварительной оценке, валовой региональный продукт в 2025 году составит 489,2 миллиарда рублей, или 109,6 процента к уровню 2024 года в фактических ценах и 102,6 процента в сопоставимых ценах. Структура валового регионального продукта по видам экономической деятельности практически не меняется. Среднегодовой темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах на период 2026-2028 годов прогнозируется на уровне 102,9 процента. В 2028 году он составит 624 миллиарда рублей, или по отношению к 2024 году в действующих ценах 139,8 процента, в сопоставимых ценах – 111,8 процента.

«В плановом периоде среднегодовой темп роста зарплаты прогнозируется на уровне 108,2 процента, – добавили в пресс-службе Орловского облсовета. – К 2028 году ее величина достигнет 80,7 тысячи рублей, что на 26,8 процента выше, чем в 2025 году. Достижение этих показателей уровня жизни планируется обеспечить за счет сохранения соотношения зарплат бюджетников к среднему доходу по региону, дополнительного финансирования из областного бюджета и ежегодной индексации зарплат по уровню инфляции».

