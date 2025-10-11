Орловцу заменили исправительные работы на принудительные

Причиной «смены обстановки» стали его прогулы.

Орловский районный суд Орловской области рассмотрел представление начальника Орловского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области о замене исправительных работ иным видом наказания для ранее осужденного местного жителя. Как пояснили в пресс-службе суда, указанный гражданин ранее в этом году был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Данная статья устанавливает уголовную ответственность за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно.

Наказание по этой части статьи возможно различное: исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года. Гражданину суд дал шанс на исправление в приемлемых условиях, приговорив того к исправительным работам сроком на 10 месяцев с удержанием в доход государства 10 процентов его заработка.

«Однако осужденный уклонялся от отбывания наказания в виде исправительных работ без уважительных причин, отбытого срока наказания не имел, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – Судом данное представление удовлетворено. Осужденному заменено неотбытое наказание в виде исправительных работ сроком 10 месяцев на 3 месяца 10 дней принудительных работ в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно. Постановление суда вступило в законную силу».

ИА «Орелград»