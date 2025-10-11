В Ливнах оценили риски земель у границ кладбищ

11.10.2025 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Ливенский горсовет утвердил положение о муниципальном земельном контроле.

Фото: ИА «Орелград»

Решение было принято на прошедшем заседании Ливенского горсовета народных депутатов. Они в новой редакции утвердили положение о муниципальном земельном контроле. Последний базируется на системе оценки и управления рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям. Иными словами, земельные участки в Ливнах будут разделены по степени риска нарушений закона их владельцами. И в зависимости от категории риска будут проводиться соответствующие контрольные мероприятия.

Чем ниже категория риска, тем меньше контроль. Всего в Ливнах установили три категории риска: средний, умеренный и низкий. Так, к категории среднего риска отнесены: участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и потребления, а также размещения кладбищ; участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.

В категорию умеренного риска попали: участки, относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, особо охраняемых территорий и объектов, а также с землями запаса; участки, относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения. Низкий риск предусмотрен для всех остальных участков, не отнесенных к двум предыдущим категориям риска.

Владельцы земель имеют право обращаться в администрацию города с заявлениями об изменении категории риска. Также депутаты утвердили перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля. К таковым, в частности, отнесено несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем участка площади этого же участка, указанной в Едином государственном реестре недвижимости.

Также индикатором риска является использование участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель или видам разрешенного использования. Еще одним индикатором является отсутствие объектов капитального строительства и признаков ведения строительных работ на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства. То есть в указанных случаях земельный инспектор может заинтересоваться «подозрительной землей».

ИА «Орелград»


